高雄市鹽埕區城中城大火奪走46條人命，國民黨立院黨團今邀請高雄市議會國民黨團開記者會。議會黨團總召童燕珍、書記長黃紹庭、議員陳美雅、李雅靜指責高雄市長陳其邁口口聲聲說要負起責任，但連最基本的政治責任都逃避，只在乎眷戀權力，市議會國民黨團近日將會組成火災事故調查專案小組，要求陳其邁下台負責。陳美雅更批陳其邁是「無情渣男」。

國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，回顧10年前台中一場大火造成9條人命損失，當時擔任立委的陳其邁曾說，「還要死多少人，胡志強才會下台？」10年後的高雄市城中城大火造成46人死亡，社會上很多人在問陳其邁市長：「到底還要死多少人，你才要下台？」費鴻泰指出，有一種責任叫做「政治責任」，不知道陳其邁是忘記了？還是害怕想起來？

童燕珍表示，陳其邁在媒體面前信誓旦旦地說會負起所有責任，絕不迴避，但事實上，卻是積極在逃避，包括在公布事故調查報告當天，跑地方行程，不敢面對事故調查，更不敢親自向高雄市民說明。推給已經下台的消防、工務局長，甚至推給居民，意圖「斷尾求生」。

陳美雅指出，高雄市政府所提出的64頁調查報告，從頭到尾完全沒有提到陳其邁的責任，根本就是市政府拿來「卸責的調查報告」，這樣的做法和態度，陳其邁就是個冷血、「無情渣男」的行徑。

李雅靜呼籲陳其邁，把從民國99年縣市合併之後的歷屆市長，都給移送監察院調查，掀開遮羞布、敲開防火牆，不要一而再，再而三推諉給基層。

黃紹庭質疑，讓兩位局長去職就能夠撫慰46條人命？民進黨的政權保衛戰，只在乎年底公投將進行300場的宣講，城中城大火的人命喪失，難道一點都不在乎？所謂政權保衛戰，不是更應該給往生、家屬和社會一個真相？「今日公祭、明日忘記、後天公投」？

國民黨立院黨團書記長陳玉珍奉勸陳其邁要負起政治責任，「身為男人，要說得到，做得到！」