陳姓女騎車行經大雅區永和路時，遭掉落的電線絆到致自摔擦傷。（民眾提供）

台中市64歲陳姓女子1日騎車行經大雅區永和路時，遭掉落的電線絆到致自摔倒地，陳女腿部擦挫傷，所幸送醫後無大礙，警方表示，陳女經酒測無酒精反應，真正事故原因待釐清中。

調查指出，1日10時15分許，大雅區永和路30-2號前發生交通事故案，67歲陳女駕駛重機車沿永和路直行，遭掉落電線絆到，致自摔倒地。

警方表示，該起事故造成陳女腿部擦挫傷，送醫後無礙，經檢測陳女無酒精反應，警方依規定到場處置，至於車禍確實發生原因，仍要進一步釐清。