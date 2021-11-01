台中大雅區電纜線從天而降 女騎士遭絆倒受傷 14:192021/11/01 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳姓女騎車行經大雅區永和路時，遭掉落的電線絆到致自摔擦傷。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳姓女騎車行經大雅區永和路時，遭掉落的電線絆到致自摔擦傷。（民眾提供） 台中市64歲陳姓女子1日騎車行經大雅區永和路時，遭掉落的電線絆到致自摔倒地，陳女腿部擦挫傷，所幸送醫後無大礙，警方表示，陳女經酒測無酒精反應，真正事故原因待釐清中。 調查指出，1日10時15分許，大雅區永和路30-2號前發生交通事故案，67歲陳女駕駛重機車沿永和路直行，遭掉落電線絆到，致自摔倒地。 警方表示，該起事故造成陳女腿部擦挫傷，送醫後無礙，經檢測陳女無酒精反應，警方依規定到場處置，至於車禍確實發生原因，仍要進一步釐清。 三上悠亞神複製《鬼滅》戀柱 領口全開炸出F級惹火身材 24歲女星出道後罕見上空 一側身圓弧曲線被看光 #陳女 #掉落 #大雅區 #電線 #絆到 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄那瑪夏虎頭蜂攻擊24遊客 2人傷重 04:102021/11/01 社會新聞 孝女砸200萬投資籌老父醫藥費 警1句話戳破發財夢 11:472021/11/01 社會 第一線辦淨灘活動 攜手愛地球 04:102021/11/01 財經要聞 陳亭妃扮媽祖拍戲 她看完播出畫面：差點鮮血吐出來 12:322021/11/01 政治 痴漢捷運上露鳥蹭女乘客 出獄後仍得強制治療 14:542021/11/01 社會 失業大姑趁家人睡了偷吃東西 「給她吃」與「先告知」2派爭論 11:492021/11/01 社會 機車騎士趕上班 高雄路竹區竹湖橋6車追撞 11:362021/11/01 社會 台東陳玉祥守護偏鄉 獲醫療奉獻獎 04:102021/11/01 地方新聞 入選率比中籤率多2、3倍 北市小彎、行善社宅開辦青年計畫徵件 12:062021/11/01 生活 中醫大新竹附醫 打造智慧型超微創直腸癌臨床場域 14:022021/11/01 健康 人夫不甩保護令 800通簡訊電話「突破性騷擾」嗆妻：破麻 08:402021/11/01 社會 社會熱門新聞 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 國道開96km挨罰他怒轟「搶錢」 網見紅單1關鍵笑了：開的好 - 社會 妻難產成植物人 夫守床沿9年提離婚了 更一審結果大逆轉 - 社會 五教共主是5億土豪「少龍」坐擁全台數十筆房地 財產近5億 - 社會 套房變砲房 新竹男當二房東加倍租給應召站下場慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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