前台北世貿二館館長黃金山退休後回到家鄉民雄，以個人積蓄成立「薪傳二手書店」，提供課輔環境與二手書給家境清寒學生，工研院社會公益委員會了解薪傳二手書店的需求後，邀集全院同仁一同做公益，捐贈1746本適合兒童課後閱讀的二手書籍，並提供線上學習的科技教材，為清貧學童教育盡份心力。

工研院社會公益委員會副主任委員謝國倫表示，工研院相當重視科技教育，關注偏鄉、原民、弱勢學童的教育問題，除有志工們定期為新竹地區弱勢學童進行課輔，每年舉辦的兒童科技學習營，更將創新科技轉化為有趣易懂的科普教材，盼為偏鄉、原民學童開啟另一道科技之窗。

此次獲悉黃金山館長的需求後，全台工研院同仁在一個月內募集1746本適合兒童課後閱讀的二手書籍，包含特別致贈可線上學習綠能科技的相關教材予書店。

此套教材由工研院設計製作，以「地球保衛隊」為主題，將近期熱門的淨零碳排、綠能科技等議題，轉譯為適合國小中高年級生觀看的線上課程，並搭配實作材料包，讓小朋友可邊看影片邊動手做，了解綠能科技，讓科技教育零距離。

民雄薪傳二手書店創辦人黃金山指出，薪傳二手書店針對清寒及學業低成就的雙低學生，作大規模一對一家教的補救教學，已進入第11年，主要提供免費餐點、課輔環境與二手書給家境清寒的孩子們，也有中正大學與嘉義大學學生擔任一對一課輔老師。

黃金山感謝工研院提供書店學習科技知識的管道跟機會，讓薪傳二手書店能量擴大，除了民雄外，大林跟水上書店分部也已成立，極需各方二手書或兒童課輔能量，歡迎各界繼續一同幫助清貧孩童用讀書反轉命運。