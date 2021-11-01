中華(2204)雙品牌MITSUBISHI以及CMC在10月掛牌數合計3674台，月減16.7%，總市占率10.4%；公司主力產品輕小商用車銷售表現仍佳，中華菱利與得利卡整體掛牌數2032台，其中菱利1294台；得利卡738台。

整體10月市場雖有疫情平穩加上政府的各項振興措施，各品牌同步推出各種購車優惠，但各品牌受欠缺晶片致供車不足的影響，10月整體車市規模35293台(含大車)，較去年及上月均呈現衰退，其中，較上月衰退14.2%，較去年同期衰退11.3%。

中華雙品牌MITSUBISHI以及CMC在10月掛牌數合計3674台，月減16.7%，年減17.6%，總市占率10.4%；1~10月累計掛牌數3萬9261台，年減1.5%，市占率10.6%。

11月中華三菱持續響應政府振興加碼刺激經濟活動，推出購買GRAND LANCER、OUTLANDER、ZINGER、ECLIPSE CROSS即送價值42000元的沙發按摩；購買COLT PLUS、ZINGER P/U 贈送價值10800元的美足機，購買菱利商車11月即送4年或12萬公里延長保固。