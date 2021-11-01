「特定工廠登記」制度於109年3月20日起正式上路，臺中市政府經濟發展局表示，今(110)年度受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，原定110年5月至6月啟動實體特定工廠登記相關說明會，改由委託社團法人臺中市建築師公會協助拍攝製作一系列教學影片(共20集)，內容含括納管、工廠改善計畫、特定工廠登記及用地計畫等，並開通臺中市政府經濟發展局特定工廠專區YouTube頻道(https://youtu.be/Fe_HPA7BkVM)，第一集「工廠管理輔導法暨特定工廠登記說明」教學影片目前已正式上架，歡迎中小企業主踴躍觀看、訂閱並開啟小鈴鐺，陸續還有19集影片將擇期上架，才不會錯過新影片通知。

台中市政府經濟發展局委託社團法人台中市建築師公會協助拍攝製作一系列教學影片

自108年度工廠管理輔導法緊鑼密鼓討論修法以來，「特定工廠登記是什麼？要怎麼申辦？」等相關申辦問題就不曾間斷，臺中市政府特定工廠登記單一窗口諮詢電話、諮詢櫃台洽詢人員持續湧入，經發局為使轄內業者充分了解特定工廠申辦流程及相關規定，於108年至109年舉辦共28場實體說明會，辦理地點涵蓋潭雅神地區、大平霧地區、烏日、豐原、大甲等工廠密集區，總參與人數累計超過3750人，並將說明會簡報、Q&A等資料公布在經發局官網「工廠管理輔導法修法專區-特定工廠登記」專區(https://www.economic.taichung.gov.tw/1402014/post)，更拍攝了2集「特登怎麼辦」影片上傳至經發局官方粉絲團，累計觀看次數突破1萬6千次。

市府開通特定工廠專區youtube頻道-幫助民眾掌握相關資訊

經發局再次呼籲，目前特定工廠登記第一步-未登記工廠納管，申辦期限只到明(111)年3月19日止，請轄內各中小企業主注意，倘有未登記工廠符合105年5月19日以前既有、從事低污染事業等納管條件者，請務必於申請期限屆滿之前向臺中市政府特定工廠登記單一窗口(台中市西區三民路一段158號8樓)提出納管申請，逾期未提出者，依工廠管理輔導法第28條之1規定，恐面臨停止供電、供水之情事，衝擊事業經營及員工生計，影響甚鉅，請各企業主謹慎起見，勿存僥倖心理。