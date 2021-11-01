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銓敘部長周志宏坦言，現有的退撫基金未來沒有新進人員加入，有可能提前破產。（黃世麒攝）

民國112年7月起新進公務員必須適用新的退撫制度，銓敘部長周志宏今天表示，目前新制草案已送行政院，將在兩院協調出共識後再送考試院會通過。由於新進公務員未來不再參與現有退撫基金，會有提前破產的可能。

立法院司法及法制委員會今天邀考試院副院長周弘憲、祕書長劉建忻、銓敘部長周志宏等人進行業務報告並備詢。

現行「公務人員退休資遣撫卹法」第93條規定，民國112年7月1日以後初任公務人員者，其退撫制度由主管機關重行建立，並另以法律定之。國民黨立委吳斯懷今天詢問周志宏，目前考試院是否已決定採用確定給付制、確定提撥制、還是兼採兩者的混合版本？

周志宏表示，目前正在跟行政院協商新制度的設計以及政策原則方向，等確定後就會提到考試院，取得考委同意後就會確定制度採行的方向，屆時也會徵詢各界意見、舉辦公聽會。

吳斯懷追問，所以現在還沒定案？還是在協商中？萬一考試院通過的版本，行政院有意見要怎麼辦？周志宏表示，我們基本上就是要跟行政院先共同協商，因為這是涉及到兩院的事，一定會先協商有共識，才會提考試院會。

吳斯懷指出，根據108年、109年的精算報告，新制度實施後，在新進人員不參加現有退撫基金的狀況下，退撫基金可能提早破產，「這是真的，還是假的？這是根據我助理透過精算師，我們認真去算出來的答案，到底會不會這樣？」

周志宏表示，因為新進公務員的制度是全新的制度，與現行退撫制度是分離的，屆時沒有新進人員加入現有退撫基金，就會造成影響。吳斯懷進一步追問，「我是問退撫基金會不會提早破產，有沒有這種現象？這種可能？」

周志宏說「有這種可能」，對於未來各種可行方案，考試院都已經做過長期的研究，現在只等待政策方向確定，考試院同仁就可以很快有細節出來，目前還是朝向院際之間要有一定的共識，才有辦法推。