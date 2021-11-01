規畫已久的鳳山日照社福多功能中心正式動工，高雄市長陳其邁1日偕同副市長林欽榮參加動土典禮，陳其邁表示，著眼目前人口結構老化，日照社福中心可以滿足社區對托老、養老的需求，也希望照料新興人口，讓日照中心從出生到養老都可提供相關服務，建置更完善的社會安全網。

鳳山日照社福多功能中心斥資1.95億元，將建造為地上3層的複合式建築，總樓地板面積達4711.81平方公尺，未來會提供日間照顧中心、失智社區服務據點、社區大學、大型會議室、非營利幼兒園、身心障礙日間照顧據點、公共托嬰中心、社區照顧關懷據點等多項社福及公共服務設施，預計於2022年底完工。

工務局表示，日照中心建築物將以退縮路口廣場、串聯自強公園綠地、逐層退縮友善花園等設計手法，提供民眾優質生活與親民休憩空間，達到城市花園願景，並成為幼有所托、老有所依的生活典範。

陳其邁表示，位在93期重劃區的鳳山日照多功能社福中心最主要是順應目前人口結構快速老化，鳳山地區超過65歲以上的長輩共達15％，全高雄市則是17％，預計3年後全高雄市65歲以上的人口會增加到20％，因此，加速社區日照中心的建構是刻不容緩的工作。

陳其邁致詞表示，中央在2016年就訂定目標，希望在每個行政區都有住宿型機構、每個國中學區要有日照中心，但在執行面碰到最大的問題就是經費不足，所幸他先前曾擔任行政院副院長，因此佔了些小便宜，可以順藤摸瓜向國發會等單位爭取經費，也順利爭取到中央挹注的1億元預算。

陳其邁強調，鳳山的人口成長非常快速，所以希望鳳山日照社福多功能中心除了可以滿足高齡長輩的需求，同時也對新興人口提供完善照護，從出生到養老提供托育、托老等社會福利服務，建置更完善的社會安全網。重劃區不只在增加土地利用、住宅需求，社會福利等軟體也需同步提升，市府希望在93期重劃區打造「以人為本」的生活環境。