南韓24歲知名女歌手Jamie（朴智敏，박지민）擁有甜美的臉蛋與嘹亮的嗓音，自選秀節目出道後，受到大批粉絲的喜愛。而不久前推出新單曲的她，近日收到雜誌邀請拍攝一系列火辣寫真，大秀凹凸有致的好身材。

Jamie於9月份推出英文改編單曲《No Numbers》，輕快又洗腦的旋律，一公開就造成話題，人氣再度暴漲。而近日登上時尚雜誌的《MAPS》的Jamie，在公開的一系列照片中，只見她除了穿上黑色的高衩連身衣秀出一雙雪白蜜大腿外，她還在其中秀出白色的內衣褲，甚至「上半身脫光」背對著鏡頭秀出白皙美背，與前凸後翹的身材曲線，展現迷人又性感女人味，讓粉絲們大開眼界，紛紛留言「智敏啊！這樣會不會太辣」、「辣到太超過」、「這組造型太好看了」、「智敏真是越來越美了」、「背部的刺青實在太性感了」、「姊姊太冷了，快給我穿上衣服」，吸引超過17萬人按讚。

事實上，Jamie在15歲時曾憑著迷人嗓音於選秀節目《K-pop Star》中脫穎而出，隨後與公司另一位練習生白藝潾組成二人女子團體15&正式出道，也發行個人專輯，在美國告示牌創下不錯的佳績。但當時Jamie微肉的「棉花糖」身材經常遭到酸民攻擊，單飛後她靠著飲食控制與健身運動，陸續甩掉12公斤，穿著風格也越趨性感火辣，使人氣不斷攀升，IG目前以吸引超過164萬人追蹤。