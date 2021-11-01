永聯物流開發與聯華置產今（1）日宣布，將於物流倉儲密度高的桃園楊梅地區，共同打造高規格、高效率、高智能的大型智慧物流園區，為有倉儲與物流服務需求的企業建立物流設施及網絡。

永聯2014年創立，目前永聯全台共有6座物流園區，管理超過50萬平方米的倉庫，且有超過15萬平方米的倉庫仍在建置，規模持續成長。其中以「資源共享」結合「規模經濟」概念而打造的產業專倉，更是符合新世代物流產業的最佳範例，無論是紅酒專倉、電商專倉及冷鏈園區等，皆吸引眾多品牌進駐。

聯華置產為聯華實業投資控股公司旗下子公司，主要業務為管理集團之商業大樓、廠房及土地等不動產開發與租賃，本次與永聯的此項策略合作，是聯華置產以全新的策略思維與視角，積極跨出傳統領域以多元方式活化資產，開創更大業務發展空間及資產價值。

本次結盟是永聯首度與國泰人壽以外的大型機構型投資人合作，期望透過與異業夥伴跨界合作的模式，掌握多元化商機，逐步瞄準供應鏈與資源重組的趨勢，迎接全通路零售時代來臨。永聯與聯華置產看好台灣物流倉儲因疫情後經濟發展的前景，此次合作將透過彼此的專業分工，於聯華置產位於楊梅富岡之閒置土地，著手建設現代化智慧物流設施，活化集團的土地資產，一起構築在地榮光新視界，共同強化疫後台灣企業的韌性與競爭力。