政府跨部會打房再出現漏洞。民進黨籍立委郭國文今日上午在財委會上質疑，融資公司手握龐大銀彈，租賃公司全體的免保證商業本票全體總金額達3860億，但卻不受央行、金管會管轄，而是由經濟部為主管機關，結果變成「前面在衝、後面在漏」，要求將經濟部納入政院之下的跨部會房市健全小組，並在財委會上通過相關臨時提案。

這也是在今日財委會上，繼虛擬貨幣之後，另一個財委所關注金管會與央行管不到，但卻與經濟部直接相關的「灰色地帶」。郭國文表示，銀行、票券公司都受到選擇性信用管制的約束，但租賃融資公司這個大漏洞，對建商的融資卻不在管轄範圍之內，形同：「財委會打半天、經濟部在放水！」郭國文並進而舉例，像是中租全體的免保證商業本票共950億元，而市場上全體融資公司的金額更高達3860億元。

郭國文更進而指出，已有聽聞建商在出售預售屋之後，又找融資公司借錢，然後買方要把這筆錢付清之後，才能入住；對此金管會主委黃天牧在答詢時坦言，融資公司是一般的民間借貸：「並非金融特許業務，不在金管會的管轄範圍之內！」

因此，郭國文要求，健全房市小組應該要把經濟部納入在政院之下的跨部會房市健全小組，免得融資公司成為政府房市管制的大漏洞，結果變成「前面在衝、後面在漏。」