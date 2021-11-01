春節返台檢疫鬆綁！12/14起改10天旅館＋4天居檢 限非高風險國入境

春節檢疫措施出爐，指揮中心今天公布最新春節檢疫措施，高風險國家印度、英國、緬甸維持14天防疫旅館檢疫，其他國家入境則放寬，前10天防疫旅館檢疫，第9至10天採檢一次，第11天後搭防疫計乘車返家檢疫，以一人一戶為原則，同住家人打滿兩劑疫苗則可一人一室。檢疫期滿前再採檢，春節檢疫措施將從12/14起實施至2/14結束，為期2個月。

中央流行疫情指揮中心今天公布明年春節的入境檢疫措施，採取維持14天檢疫及7天自主健康管理的規格，鬆綁非重點高風險國家的檢疫模式，讓多數海外民眾可在居檢第11天後，返家繼續檢疫，估計能增加2成5的居檢量能。

副指揮官陳宗彥表示，春節期間的檢疫措施自今年12月14日起實施，明年2月14日結束，除重點高風險國家如印度、英國、緬甸返台者須住進集中檢疫所進行14天隔離；其他地區入境者則可改為前10天入住檢疫旅館，後4天返家檢疫。

陳宗彥指出，非重點國家入境者，入境時須先接受一次PCR檢測，第9至10天再接受一次PCR採檢，檢測陰性者可於第11天搭乘防疫計程車返家繼續檢疫，直到14天期滿為止。

第14天期滿前，還須再接受一次PCR檢測，若結果是陰性，後續7天的自主健康管理，就不用再進行任何快篩。

不過陳宗彥提醒，返家檢疫者，需符合一人一戶的要求，若要與家人同住但一人一室居檢，需要家戶內的同住家人都打過兩劑疫苗，並且滿14天。

若為同班機返台的家人，則可入住同一間防疫旅館，返家檢疫時也能一同入住，指揮中心將會視接下來的疫情發展，滾動式調整入境檢疫規範。

陳宗彥補充，近期交通部已額外協調2千間防疫旅館投入檢疫，目前以開設3萬4千間檢疫場所為目標，這次鬆綁入境檢疫規範，估計能再增加2成5的運載量，讓想返台過年的國人都能回家。