70歲洪姓婦人上月19日焦急跑進新北市中和警分局中和派出所，她慌張說「我女兒被綁架了！」警方追查後竟是詐騙集團老梗。（翻攝畫面）

7旬婦慌張報案女兒遭綁 一通電話詐騙老梗破功

70歲洪姓婦人上月19日焦急跑進新北市中和警分局中和派出所，她慌張說「我女兒被綁架了！」警員胡少鈞先安撫她情緒後進一步了解，認為很像是詐騙集團的老梗，立即協助聯繫洪婦女兒，她果然未遭綁架，化解一場虛驚。

洪婦向警方表示，剛剛女兒外出後，突然接到一通電話，電話中聽到女兒的哭喊聲並一直說媽媽救我，隨後電話中有一名男子告訴她，她女兒被綁架如果未繳交贖金就要對其不利。

洪婦慌慌張張地趕到派出所報案，胡員了解過程後立即安撫其情緒，並告知其有被詐騙之可能，隨即詢問其女兒之真實電話，經胡員撥打電話詢問後才發現此為假綁架真詐騙，女兒目前在外處理事情準備返家。

胡員持續在旁安撫洪婦，後來洪婦見到女兒後才相信女兒未遭綁架，家屬非常感謝員警的機警協助才沒有造成憾事的發生，對於警方的即時協助與解說，洪姓老婦及其女兒對警方深表感激，頻頻致謝。

中和警分局表示，這類假綁架詐騙還是利用老手法，先謊稱被害人之家屬遭綁架，說詞多是金錢糾紛等事由，再透過假冒家屬發出被打的哭泣聲，讓當事人信以為真，造成心理上混亂，讓當事人無法查證真偽並遙控當事人前往提款交付金錢。

中和警分局呼籲，民眾應常與家人保持密切聯繫，必要時應利用LINE等社群軟體與親友建立第二種聯繫管道以利求證，避免因無法聯繫而掉入詐騙陷阱，也呼籲民眾接到疑似（假）綁架案件的電話，均應先向警方報案或撥打165反詐騙諮詢專線查證，以保障生命與財產安全。