台北市將開放八大行業，新北市長侯友宜今被問到此事表示，八大行業中央會擬定做法，新北在八大行業一定採取比較嚴格標準看待，比如員工要打到兩劑疫苗，或顧客要打到兩劑，希望八大行業開放過程要更加嚴謹面對，確保安全無虞。

至於台北市長柯文哲說疫苗護照很快就要上線，侯友宜說，疫苗護照談很久，他從來沒有反對，但最重要兩劑疫苗覆蓋率要打6成以上或更高，才能讓疫苗護照更便利更能得到支持。

侯友宜說，現階段對打不到疫苗的市民朋友不公平，兩劑達到一定比例可以做，可以預先準備，實施要等一下。