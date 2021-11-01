法國總統馬克宏31日直白砲轟澳洲總理莫里森撒謊。

法國與澳洲有關潛艦交易取消的心結仍未解，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨（31）日繼續開砲，抨擊澳洲總理莫里森（Scott Morrison）欺騙他，針對坎培拉改與美、英合作打造核子潛艦，他酸溜溜獻上祝福：「祝好運了。」

澳洲撕毀與法國達900億美元的傳統柴電潛艦大單，轉與美國、英國組成AUKUS戰略聯盟，攜手為澳洲打造核潛艦部隊，讓巴黎措手不及、感覺背後被捅一刀，衝突發生至今，坎培拉不斷重申已經在事前給予足夠資訊，讓巴黎意識到交易會喊停。

不過法國總統馬克宏昨日再度打臉坎培拉，綜合《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）、英國《衛報》（The Guardian）、英國廣播公司（BBC）報導，馬克宏昨日在羅馬G20峰會場邊被澳洲記者團圍堵，一名記者追問馬克宏「你認為他欺騙了你嗎」，馬克宏正色直白回應「我不是認為，我是知道」，接著露出一抹苦笑後離開。

I ask French President Emmanuel Macron whether Scott Morrison lied to him: “I don’t think I know.” pic.twitter.com/3tcg4xrl90 — Bevan Shields (@BevanShields) October 31 2021

在那之前馬克宏也被追問是否還能再信任莫里森，馬克宏未正面回應，僅表示「那要看他給出什麼」。

馬克宏嚴肅對澳洲記者表示：「我非常尊重你們的國家，非常尊重你們的人民及友誼，我只想說，當彼此尊重時，你必須真誠待人，行為也必須一致、依此價值行事。」

馬克宏也對澳洲能否如願獲得核動力潛艦表示懷疑，提到還有18個月的審查期，並且撂話：「祝你們好運。」

針對馬克宏指控撒謊，莫里森隨後迅速否認，他強調6月在法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）和馬克宏共進晚餐時，就已經向對方明白表示傳統潛艦不符合澳洲的戰略利益，指出澳洲將會依據國家利益做出決定。

10月29日，美國總統拜登與馬克宏舉行雙邊會談，這是AUKUS爭議以來兩人首度會面，拜登急於修補兩國關係，他當時坦言這起紛爭處理得相當「笨拙」、不夠「優雅」，他也公開表示，他的印象是法國「早就被告知」澳洲打算放棄與法國的訂單。

不過莫里森後續強調，坎培拉有持續讓華府了解與巴黎之間對話的進展。