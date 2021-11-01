中小型半導體股狂飆，台股指數17000點到手！今天台股全場可說是中小型半導體主場秀，上周五失守17000點的台股重振旗鼓，無畏台積電(2330)、聯電(2303)及日月光投控(3711)等半導體權值股，以及股王矽力-KY(6415)、高價股信驊(5274)等不爭氣。

導線架及二極體等半導體次族群持續成為市場追捧、法人作帳標的，世芯-KY(3661)亮燈漲停站上1100元關卡，導線架廠順德(2351)連兩天漲停，帶動界霖(5285)漲停作收，長科*(6548)也同步收高，二極體股王德微(3675)飆不停，股價再創掛牌新高，朋程(8255)、強茂(2481)、台半(5425)也連袂漲停創波段高點，砷化鎵廠的全訊(5222)及環宇-KY(4991)也跟進高掛漲停，中小型股持續上演作夢行情，宏達電(2498)、凡甲(3526)、淳安(6283)、大眾控(3701)、嘉晶(3016)、昇達科(3491)、博智(8155)、晶宏(3141)及聯亞(3081)等亦以漲停作收，在半導體次族群及中小型股人氣高漲帶動下，台股指數開高收高，終場加權股價指數約17068.24點，上漲80.83點，成交量約3254.16億元；OTC指數為217.52點，上漲3.09點，成交量1228.44億元。

今天盤中上市各類股以電線電纜類股表現最佳，上漲2.87%，其次是玻璃類股及光電類股，分別上漲2.13%及2.1%，表現較差者為鋼鐵類股、金融類股、百貨類股及營建類股，其中鋼鐵類股下跌0.81%，金融類股下跌0.31%，百貨類股及營建類股下跌0.25%；上櫃部分，表現最佳光電類股，上漲3.44%，表現最差為生醫類股、下跌0.92%。

就技術面來看，受到上週五美股開低收高激勵，今天台股開高走高，終場上漲80.83點，以17068.24點作收；近期台股緊跟著美股腳步緩步走高，今天再度站回17000點關卡，化解上週五失守17000點關卡探底壓力，目前季線持續下彎，指數在季線附近震盪在所難免，不過短期均線5日、10日及月均線走揚，且近期台股日均量已回升至2800億元以上，人氣已逐漸回籠，預期指數仍為上有壓、下有撐的區間整理格局。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，近期台股指數緩步揚升，主要受晶圓代工龍頭大廠法說釋出優異財報與營運展望所帶動，提升電子族群投資氛圍，惟外資買盤回籠有限，權值股表現平淡，盤面上以內資主導的中小型個股表現較為活潑，同時導致個股股價波動加劇，包含IC設計、功率半導體、儲能電池、IC載板等次族群，由於景氣持續擴張出口暢旺，加上振興五倍券有助內需消費回溫，將有利資金類股輪動，預期具業績或利多題材之中小型股仍有表現空間。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，後市牽動台股走勢的觀察重點包括：一、美國聯準會對縮減購的時機已多為市場所預期，但近期全球能源價格大漲、供應鏈緊俏未解，市場對通膨預期進一步提升引發美債殖利率彈升，10月殖利率變化如何攸關全球科技股股價後續走勢；二、9月底中國無預警限電，後續是否持續限電措施將影響第四季多數上市櫃公司獲利預估；三、10月起進入美台財報季，第三季企業獲利是否符合預期、龍頭企業對第四季乃至2022年營運展望將影響法人後續持股調整方向。

魏永祥指出，整體而言，在美國寬鬆貨幣政策可望持續、美台企業獲利仍處上修循環之下，台股中期走勢可望維持多頭格局，但就短線而言，在國際變數仍多之下，加上波段漲多、成交量退潮、本土資金退場觀望之下，預期台股震盪幅度恐加大，除非台幣升值明顯，利買氣的推升，進一步拉抬台股上攻力道。選股方面，半導體、電子零組件、光電等族群持續看好，另外，利基型傳產股、原物料股、解封受惠股等亦有表現空間。