美系外資針對創意(3443)出具最新研究報告指出，創意在未來幾年NRE收入貢獻強勁，故將創意目標價由290元調升到450元、給予加碼評等，惟創意今日收盤價為609元，早已超越外資給的目標價。

美系外表示，有鑑於AI(人工智慧)和大陸半導體拚自製化，創意具有領先業界的設計實力，因此，已經看到其未來幾年在強勁的NRE(委託設計)收入，然而，其量產的潛力可能無法與世芯-KY相比，主要是因為兩個目標客戶不同，到目前為止，還沒有看到有全球有AI或CPU公司採用創意的設計服務。

美系外資表示，創意預估第四季營收將強勁成長30~40%，創意在HBM2(高頻寬記憶體)中具有先發優勢，將有機會從中帶來更多CoWoS(先進封裝)商機和更高毛利率，然而，創意的領導地位可能不會像EDA(電子設計自動化)/IP那樣持續，供應商將在未來提供標準的解決方案。

美系外資將創意目標價由290元調升到450元、評等加碼，另外，調升創意2021年、2022年每股收益預測分別為9%和18%，以反映來自於CoWoS更高的收入貢獻。