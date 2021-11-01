美國航空（American Airlines ）周日以人員短缺和天候不佳為由，取消了將近850架次的國內和國際航班，使上周五以來取消的航班總計達到1739架次。

該全球最大航空公司的發言人表示，截至周日下午3點，美國航空已經取消848個航班，佔其總航班數的16%以上。

此前該公司在上周五和周六已分別取消343個航班和548個航班。在周日結束前，其取消的航班數仍可能改變。

美國航空在上周六給員工的信中表示，達拉斯/沃斯堡國際機場 （Dallas/Fort Worth International Airport）的強風使飛抵的量能減少一半以上。惡劣的氣候導致機組員無法正常出勤，使人員配置開始吃緊。

美國航空並在信中表示，自周一起，將有近1800名空服員在假期結束後歸隊，到今年底還有600多名新招聘的空服員加入機隊。

為了挺過這場大流行病，美國航空提供部分員工自願休假的選擇。該公司公司發言人周日表示，在疫情期間讓17500名員工放無薪假，但這些員工現在已經重返工作崗位。

西南航空（Southwest Airlines）亦表示公司正在積極招聘人力，目標是今年底增聘5000名新員工。

本月稍早，西南航空以佛州氣候惡劣為由，在三天之內取消了將近2400個航班，但社群媒體傳出該航空公司大舉取消航班與強制員工接種新冠疫苖有關，消息指出，員工以集體請假抵制公司的這項決定。