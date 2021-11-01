台中市議員蘇柏興1日在議會質詢時，大聲疾呼名嘴「周小姐」應該來向大甲媽姐道歉，還慈悲的媽祖一個公道。（資料照、盧金足攝）

資深媒體人周玉蔻發文「讓鎮瀾宮媽祖自由」，引發大甲鎮瀾宮董事長顏清標怒批周玉蔻將海內外百萬信眾全部都當作是「憨人」，戰火燒到台中市議會，市議員蘇柏興1日質詢表示，政治的事牽扯到媽祖，媽祖來跟他說，「祂不開心」名嘴黑白講，媽祖很委屈，要求「周小姐」應該來向媽姐道歉，還慈悲的媽祖一個公道。

連日來因台中市第二選區罷免案，周玉蔻在臉書發文指出，「下個目標：讓鎮瀾宮媽祖自由！」，更指董事長顏清標是神棍，顏清標反擊「故意把我打成黑五類」，批評周玉蔻把鎮瀾宮總監事和海內外百萬信眾全部都當作是「憨人」。

蘇柏興下午在民政業務質詢時，先詢問民政局長吳世瑋有沒有夢過媽祖？找過媽祖婆？吳世瑋答稱「最近沒有夢到媽祖」，但防疫期間包括鎮瀾宮、慈濟功德會等宗教團體都出錢出力，感謝又感動。

蘇柏興說，因為大甲媽被汙名，地方鄉親抗議，媽祖這幾這天很忙又委屈，「媽祖婆在跟我說祂不開心」，這兩天名嘴黑白講話，大甲媽祖是中台灣的宗教重鎮，有什麼事都會向媽婆稟告。

他之前去手術前，也祈求媽祖保佑獲感應，大甲媽不是屬一個人一個團體，而且還影響全台、全世界，大家對媽祖敬重從遶境中盛況可以見出。

蘇柏興感嘆，現整個環境因政治問題，為反對而抹黑大甲媽，要求「周小姐」去向媽姐婆道歉，不然媽祖婆會去找她，一直造成對社會紛亂，媽祖看了很痛心。

之前因疫苗不足，民眾都很驚惶，兩岸又怕把台灣當戰場，對黎民百姓生活造成壓力，執政當局不覺自己錯，還針對慈悲的大甲媽，要 求「周小姐」向媽祖稟告，要還媽祖公道，不要為了政治算計，逼大家無路可走，連媽姐婆都被拖下水來。

民政局長吳世瑋表示，宗教信仰淨化人心，防疫時慈濟功德會、鎮瀾宮各宮廟都有參與，政府推動為了這塊土地一起打拚。