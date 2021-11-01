美贈台150萬劑莫德納！ 指揮中心：第14輪優先供第二劑施打

美國再捐贈我國150萬劑莫德納疫苗今下午抵台，外界關切該批疫苗是否開放混打。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前規劃在第14輪，也就是13日以後，主要供莫德納第二劑施打。

莊人祥於疫情記者會中指出，美國捐贈150萬劑莫德納，今日才運抵台灣，需經過7天封緘檢驗及解凍，第13輪開打日是5至12日，會趕不及，所以會規畫在第14輪，就是13日以後，目前主要為莫德納第二劑，第一劑接種滿10周先規劃，未來是否提供第一劑或混打，仍在評估。

至於BNT第二劑疫苗的校園接種，將會由ACIP開會討論是否需進行接種，目前已請教育部規劃第二劑的意願書，規劃完成後會請各地教育局協助發放。

中央流行疫情指揮中心今(1)日表示，美國政府繼今(2021)年6月20日捐贈我國250萬劑Moderna疫苗，10月31日宣布捐贈我國第二批150萬劑Moderna疫苗，於11月1日下午由華航專機順利運抵臺灣桃園國際機場，並於完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。本批疫苗效期至2022年1月29日，將由指揮中心統籌規劃運用，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

指揮中心說明，值此全球疫苗供不應求時刻，美國二度伸出援手，共捐贈400萬劑Moderna疫苗，對提升我國第二劑疫苗覆蓋率將有極大助益。指揮中心再次向美國政府與人民致上誠摯謝意，並將在去(2020)年簽署之醫衛合作瞭解備忘錄架構下，持續深化臺美醫衛及防疫合作交流，共同對抗COVID-19疫情之威脅。