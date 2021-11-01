國民黨祕書長黃健庭、嘉義市副市長陳淑慧偕黨代表拚公投。（廖素慧攝）

國民黨祕書長黃健庭、嘉義市副市長陳淑慧偕黨籍議員及黨代表拚公投。（廖素慧攝）

國民黨祕書長黃健庭1日為嘉義市黨部主委蔡明顯布達，他表示，國民黨啟動「同舟計畫」找回失聯黨員，團結起來打贏每一次選戰，他認為黨的提名原則要「尊重地方」，黨中央協助地方取得勝選。

黃健庭表示，目前中央能給基層的資源很少，基層要自己出錢出力，國民黨走到這個谷底要深刻檢討反省，2000年時他就提出黨要與年輕世代接軌，但20年來仍原地踏步，與青年脫節。

黃健庭指出，10月23日罷免陳柏惟是國民黨贏了第一戰，國民黨要團結打贏每一場選戰，首先要找回失聯黨員，以嘉義市為例，有黨籍約1萬4000多人，卻僅有5000多人有投票權，希望地方黨部、黨代表積極執行「同舟計畫」找回失聯黨員，壯大基層。

黃健庭表示，當前首要全面推動「用公投表達對民進黨執政不力的不信任」，他偕嘉義市黨籍議員及黨代表一起喊出「公投大家挺，台灣謝謝你」。

對於明年地方選舉，黃健庭認為地方黨部更了解地方政治生態，黨的提名機制應「尊重地方」，能有彈性，選舉的目的是要勝選，黨中央負責協助配合地方勝選。

黃健庭指出，黃敏惠市長政績卓著，有目共睹，但對國民黨來說「嘉義市永遠是艱困選區」，需要步步為營，中央與地方必須全力幫助黃市長成功連任。

至於嘉義縣選將，兼代嘉義縣黨部主委的蔡明顯表示，嘉義縣明年是五合一選舉，持續與地方人士溝通，尋覓能勝選的適合人選，在地或外地舉才都有可能。