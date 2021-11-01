勇士隊在世界大賽G5關門失敗，無緣在主場亞特蘭大Truist球場封王。大聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)可能鬆了一口氣，依據美媒的分析，曼佛雷德並不喜歡勇士隊。今年4月，大聯盟決議將明星賽撤出亞特蘭大，違背他們在2019年做好的約定，讓喬治亞州州長十分憤怒，但是大聯盟巴不得快點遠離那塊「是非之地」。

美媒《紐約郵報》揶揄大聯盟說：「曼佛雷德最希望的爭冠組合是洋基與道奇，除此之外的球隊他都覺得沒差，但勇士隊例外。」

勇士惹上麻煩的第一個原因是隊名、戰斧、戰歌等一系列涉及歧視北美原住民的爭議招牌。克里夫蘭已經不再是印地安人隊，但是勇士球團抗拒改名，曼佛雷德也管不動他們。今年季後賽，球迷一波又一波的戰斧與戰歌，社群媒體出現譴責的聲音，勇士無動於衷，甚至前美國總統川普(Donald Trump)也去湊熱鬧。

另一個原因是喬治亞州的新版投票法案（S.B. 202），強化投票者身分驗證，傷害了底層黑人投票的機會，當時更有憤怒的抗議民眾衝撞州長辦公室遭到逮捕。美國總統拜登(Joe Biden)帶頭倡議大聯盟搬走明星賽，後來搬到了科羅拉多洛磯的主場。

諷刺的是大聯盟能夠搬走明星賽，卻搬不走世界大賽，勇士隊失去明星賽之後，球員們奮力把世界大賽的舞台搬回亞特蘭大，還幾乎在這裡封王。隨著太空人G5的大逆轉演出，最後決勝的地點也轉移到休士頓了。