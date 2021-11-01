金姓男子3度在捷運上「露鳥」磨蹭女乘客，遭依性騷擾、妨害風化等罪判刑1年4月定讞，服刑期間須接受身心治療。金男在接受半年治療後，評估小組仍認定治療效果不佳，有再犯之虞，檢方因此聲請出監後入相當處所強制治療，台北地院日前裁准，可抗告。

金男最早在2014年間，就有因「露鳥」被判刑的紀錄，他2018、2019年間又犯下3起性騷擾、公然猥褻案，2018年11月10日、2019年11月16日這2天，他在捷運板南線上，隔著褲子用生殖器磨蹭女乘客屁股，都遭判刑8月；他另於2019年3月30日在捷運淡水線露鳥，並磨蹭女乘客屁股，遭判刑4月，得易科罰金12萬元。

北院去年10月14日就這3次犯行，裁定金男應服刑1年4月。檢方日前聲請指出，金男在監期間，經評估小組決議需強制身心治療，去年8月至今年2月間，每月進行4次、每次約1小時，共已實施14次治療，但治療後，評估小組仍認為再犯風險有中危險程度，因而認定刑滿後有繼續強治療的必要。

金男雖自稱改過自新，沒必要再強制治療，但北院調查相關鑑定、評估結果，認為具醫學、心理學等專業依據及客觀公正的評估標準，並未擅斷、恣意、濫權或其他不當情事，且已詳述金男刑滿後須強制治療的理由，檢方聲請有理且合法，因而裁准。