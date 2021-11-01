韓國第3大財閥SK集團旗下的化工業務SKC於1日表示，將投資一家英國電池材料製造商3300萬美元，並與兩家私募股權基金合作，希望能鞏固自己在相關領域的專業地位。

據悉，SKC將與BNW Investment以及SJL Partners合作，投資8千萬韓元在Nexeon身上，其餘金額將由SJL Partners與其它投資者補齊。

Nexeon是一家英國電池材料製造商，素以高度矽陽極生產技術聞名。不僅用於電動車，這種有助於提升續航力的矽陽極電池也可應用在各行各業中。根據市場研究，在未來5年左右，矽陽極每年的成長性差不多有3成左右。

透過這筆交易，SKC將握有Nexeon股份，並可拿到碳矽複合材料的技術。利用這種下一代陽極材料，未來電池的儲存空間容量更大外，最重要還可壓低成本。

SKC打算押寶鋰離子材料，目標是達到8成的獲利貢獻度，並希望最慢至2025年時，身價能上看30兆韓元。1日，SKC公布第3季的營利較2020年同期超過1倍多，達到1458億韓元。另外，營收為8868億韓元，年增率達32.8%。