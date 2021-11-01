聯詠(3034)將在本周四舉辦法人說明會，累計前三季每股已經大賺45.9元，但由於敦泰(3454)在上周法說會中釋出未來兩季毛利率保守訊息，故美系外資在最新出具的報告中認為，有鑑於敦泰對於產業的預警，聯詠後續毛利率再向上機會亦不大，故維持聯詠目標價313元、減碼評等。

美系外資表示，和聯詠(3034)同屬於驅動IC的敦泰預警毛利率未來兩季恐衰退，第三季毛利率54%恐已經為高點，故預估聯詠在成長機率也不大，維持聯詠目標價313元、減碼評等。

聯詠第三季營收383.46億元，季增加12.42%、年增加74.29%，單季稅後淨利為122.71 億元，季增加25.39%、年增加260%，每股稅後獲利為20.17元，單季毛利率為51.94%，季增加1.61個百分點，年增加17.49個百分點。

聯詠累計前三季營收為988.23億元，年增加71.86%，累計稅後淨利為279.32億元，年增加242%，每股稅後利益為45.9元，前三季毛利率為49.17%，年增加15.4個百分點。

聯詠將在本周四舉辦法人說明會，將由副董事長王守仁主持，屆時將對第四季、以及明年第一季DDI產業釋出更明確說明，另外，勢必也會針對晶圓產能問題做出最新狀況闡述。

聯詠將在本周四舉辦法人說明會，將由副董事長王守仁主持，屆時將對第四季、以及明年第一季DDI產業釋出更明確說明，另外，勢必也會針對晶圓產能問題做出最新狀況闡述。