彰化縣一名自稱患有憂鬱症的陳姓男大生，在嘉義縣市就讀大學，父親為了他置產買屋，方便陳男就近通勤讀書，去年4月，分租的施男因積欠300元房租，陳男開口追討爆發口角，陳男竟出拳毆打施男，彰化地院近日審結依傷害罪，判陳男拘役10日，可易科罰金，仍可上訴。

根據判決書及起訴書，施男去年2月底起向陳男父親承租該處房屋其中一個房間，第一個月月租3500元、第二個月3000元；第三個月起雙方同意改為日租型，每住一天租金100元。

去年4月27日，施男積欠了300元租金未付；陳男當晚主動到施男房間索討，雙方卻一言不合爆發口角，深夜11點陳男動手毆人，導致施男右手肘、左手腕都有擦挫傷，憤而報警提告。

審理法官審酌，陳男與施男透過嘉義水上鄉調解委員會達成調解，陳男已賠償施男2萬元醫藥費、精神慰撫金；但施男因陳男犯後態度不佳不願撤回告訴，考量陳男罹患重度憂鬱症免疫，目前仍在大學就學，因此做出如上量刑。

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