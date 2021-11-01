台灣高鐵。（本報資料照）

近日由於前交通部長陳建宇在臉書痛批交通部對北宜高鐵的規劃是「踐踏程序正義、政治凌駕專業」，交通部鐵道局1日特地發1014字新聞稿澄清，表示並沒有跳過北宜高鐵的可行性研究，而是「延續北宜新線初步綜合規劃、可行性研究、綜合規劃階段所累積近20年之調查資料與研究成果」，把可行性研究跟綜合規劃併在一起。另高鐵延伸宜蘭將進入第二階段環評，鐵道局並重申高鐵宜蘭端站址「尚未定案」。新聞稿全文如下：

有關110.10.31媒體報導【北宜高鐵踐踏程序正義 政治凌駕專業】之澄清說明

交通部前於89年即於內部評估高鐵延伸宜蘭之可行性，惟受限於高鐵興建營運合約因素，而未續予推動。交通部續於92年啟動「東部鐵路快速化之研究規劃」可行性研究，奉行政院核定後，93年接續辦理「東部鐵路快捷化計畫-北宜直線鐵路初步綜合規劃（含環境影響評估作業）」，該案環境影響說明書於95年環評審查作成「不應開發」結論，但可另提「替代方案」重新送審。交通部據此續於98年重啟「臺鐵南港至花蓮提速改善計畫」可行性研究。經行政院100年11月14日同意接續辦理綜合規劃，並指示應整體分析本計畫各項可能方案，於通過環境影響評估後，循行政程序報院核定。

交通部於102年9月12日辦理「臺鐵南港至花蓮提速改善計畫」(北宜新線)綜合規劃。經評估直鐵方案新增班次僅能自南港往東始發，紓緩樹林-七堵瓶頸效果有限，且臺鐵將同時營運東幹線及直鐵路線，增加營運複雜度，南港端亦涉及大量拆遷。並經衡酌現階段高鐵已通車營運且經營績效良好，深受國人依賴，與89年間高鐵仍處興建階段情況有所不同，且高鐵爬坡能力佳，路線高程提高可減少長隧道長度，高鐵南港端引道已施作大坑溪側，擴充北宜間軌道容量效果明顯，亦屬前述環評審查結論所要求「替代方案」及行政院核復應整體分析「各項可能方案」之一。故延續北宜新線初步綜合規劃、可行性研究、綜合規劃階段所累積近20年之調查資料與研究成果，接續辦理「高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規劃」，該案後續仍須依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」循序提報審議，並未跳過可行性研究。

高鐵延伸宜蘭路廊前經109年10月13日北北基軌道路網政策溝通平台會議共識，採未經過翡翠水庫集水區之方案規劃，已避開翡翠水庫集水區，未來施工也將朝新工法及新技術降低對環境影響，且計畫均已針對沿線斷層及構造、地下水層以及宜蘭端考古遺址資料深入調查，由於高鐵延伸宜蘭未來會進入第二階段環境影響評估審查，相關環境影響調查資料亦會更為詳盡。

有關站址部分，刻由交通部鐵道局委託專業顧問就軌道路網銜接、民眾轉乘便利性、聯外道路系統改善難易、周邊發展潛力、新市鎮開發、基地位置、關聯計畫界面、用地與房屋拆遷數量、工程經費及行車速率等評估中，尚未定案。高鐵延伸宜蘭是相當重大的建設，各地也大力爭取設站，各界有不同聲音，交通部均表尊重並已於110年9月25日下鄉傾聽地方的聲音，以期在兼顧專業及切合民意的基礎上取得最大的共識，讓高鐵延伸宜蘭有圓滿的結果。