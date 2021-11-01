日本遊戲商Sega Sammy 1日（周一）宣布與微軟策略聯盟，將採用微軟雲端遊戲科技開發大卡司遊戲，此消息也帶動外界預期兩業者未來將更深入合作。
消息一出，Sega周一早盤股價大漲6％。
Sega表示正利用微軟的Azure雲端平台打造遊戲，此結盟協議也有助於該公司大型遊戲《Super Game》的發展。
雲端遊戲可減少龐大的硬體需求，但需要快速的網路連結，也是資金雄厚的微軟近年積極發展的領域。Sega強調藉由與微軟策略結盟，有助於遊戲開發，俾以讓該公司遊戲供全球粉絲同樂。
日本遊戲商Sega Sammy 1日（周一）宣布與微軟策略聯盟，將採用微軟雲端遊戲科技開發大卡司遊戲，此消息也帶動外界預期兩業者未來將更深入合作。
消息一出，Sega周一早盤股價大漲6％。
Sega表示正利用微軟的Azure雲端平台打造遊戲，此結盟協議也有助於該公司大型遊戲《Super Game》的發展。
雲端遊戲可減少龐大的硬體需求，但需要快速的網路連結，也是資金雄厚的微軟近年積極發展的領域。Sega強調藉由與微軟策略結盟，有助於遊戲開發，俾以讓該公司遊戲供全球粉絲同樂。
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