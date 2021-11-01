新竹市香山溼地復育有成，「台灣招潮蟹」數量從2006年1.3萬隻，到今年估算已超過43萬隻，數量成長33倍。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府委託清華大學生態調查，香山溼地指標性底棲動物特有物種「台灣招潮蟹」復育有成，數量從2006年1.3萬隻，到今年估算已超過43萬隻，數量成長33倍，讓該區成東亞候鳥遷徙路線上覓食的「高級餐旅」，市府也推薦民眾前來欣賞香山獨特的溼地景觀。

市長林智堅指出，市府編列1300萬元整治香山地區大面積紅樹林，連續7年編列預算及向林務局爭取補助總計940萬元，分區分期清除香山溼地及連接溪溝的擴張紅樹林，7年完成香山溼地396公頃紅樹林清除，7年間針對復萌的小苗也拔除累計達到1568公頃，成效卓著。

目前香山溼地紅樹林清除區已成為動物新天地，還原生物棲地、孕育出無數蝦蟹貝，打造東亞候鳥遷徙路線上的高級餐旅區，成為候鳥遷徙停棲覓食重要場所，民眾來到這裡可近距離觀賞各種魚蝦貝蟹及鳥類。

清華大學教授楊樹森指出，香山溼地環境優化指標物種台灣招潮蟹，對環境相對敏感，在紅樹林清除後獲得開闊且穩定的感潮灘地，近期明顯擴張棲息地範圍，繁衍個體數急速增加。

香山溼地豐富的食物資源，成為候鳥重要的覓食場所，吸引鳥類棲息，跟隨潮汐在裸露灘地移動覓食，充分顯示棲地完善復原情形。

市府產發處長張力可表示，台灣位於東亞水鳥遷徙路線，紀錄鳥種約500多種，鳥種密度更位居世界第2，每年春秋兩季是愛鳥人士「追星」旺季，數千隻以小型底棲動物為食的鳥類，出沒在金城湖及潮間帶，景象十分壯觀，香山溼已成為保育物種的重要基地。

產發處指出，1989年起人為大面積造林後，香山溼地紅樹林氾濫，近10年間迅速擴張達300多公頃，原始棲地環境變成單一紅樹林棲地，只有少數幾種溼地生物能在密林裡生活，市府2015年推動清除紅樹林計畫，恢復原有風貌及生物鏈，少了紅樹林卡住垃圾、潮間帶也少了泥濘，加上市府團隊積極撿拾海漂垃圾，連帶整個香山海岸地區都變得清潔乾淨了，並結合17公里海岸自行車道，成為絕佳生態賞景勝地。