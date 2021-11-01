苗栗縣原住民文史專家潘秋榮，今年以賽夏族文史專題獲選國史館台灣文獻館選為出版文獻書刋獎，縣長徐耀昌頒獎表揚。（謝明俊攝）

南庄事件是日人占據台灣後最重要的原住民抗日事件之一。（謝明俊攝）

「南庄事件」罹難者遺骸都葬在南庄國中校園一隅的「萬善塜」中。（謝明俊攝）

苗栗縣原住民文史專家潘秋榮，今年以賽夏族文史專題獲選國史館台灣文獻館選為出版文獻書刋獎。（謝明俊攝）

苗栗縣南庄賽夏族文史專家潘秋榮，花費多年時間實地調查南庄賽夏族歷史文化事件，由苗栗縣政府出版「苗栗文獻第59期─賽夏文化專題」1書，內容包含「南庄事件」、賽夏族織布工藝等豐富內容，成為研究賽夏族文史的重要典籍，被國史館台灣文獻館徵選為出版文獻書刋獎項，苗栗縣長徐耀昌1日頒獎表揚潘秋榮，肯定他對文化保存的貢獻。

出身南庄鄉的賽夏族文史專家長潘秋榮，長期投注在苗栗縣賽夏族、泰雅族及地方文史研究工作，還曾當選過苗栗縣議員，多次在議會發言要求縣府重視原住民歷史文化傳統保護，以免讓脆弱的賽夏文化消失，他曾在2005年出版過賽夏族文化專刋，2019年出版了苗栗紙湖文化產業調查，2020年出版泰雅文化 專刊，今年再推出苗栗文獻第59期─賽夏文化專題，獲得國史館台灣文獻館評選為出版文獻書刊獎項。

賽夏文化專題，共有6篇文章，包括有歷史類1篇、傳統信仰類2篇、工藝類2篇、語言類2篇等，其中最為精采史實故事「南庄事件」，是日本占據台灣後最重要的一場原住民抗日事件，對領事者日阿拐的各面評論實地採訪，並由日阿拐的後代子孫來日闡述當年的史實經過，是研究「南庄事件」的重要參考史籍。

另外，賽夏族的傳統信仰活動播種祭及龍神祭的起源與現況，目前播種祭只在南庄向天湖部落有保留，透過當地賽夏族人詳細介紹祭典過程、主祭輪換制度及祭典禁忌等，讓向天湖部落以外的賽夏族人及外界能由此更清楚了解播種祭。

國史館每年定期舉辦獎勵出版文獻書刋獎項，主要分為為「使用政府預算」、「非使用政府預算」等2大類，再依「學術性書刊」、「推廣性書刋」、「地方志書」等3類內容評比，今年參加縣市踴躍，共有43個單位及132件出版品參賽。潘秋榮的專刊獲獎，出版的苗栗縣政府同樣獲獎，苗栗縣長徐耀昌1日上午頒獎表揚潘秋榮，肯定他對苗栗文史保存的重大貢獻。