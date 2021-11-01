中華郵政公司宣布，各郵局10月4日起開放預約紙本振興五倍券，11月1日起不必再預約，開放第一天，有民眾陸續前往成功國宅郵局直接臨櫃領券。（鄧博仁攝）

郵局(本報資料照片)

中華郵政公司10月採預約制發放紙本五倍券，今天起不必再預約，民眾可以直接去郵局領五倍券。根據郵局統計，今天上午8點30分至上午11點，郵局共發放15萬5830份五倍券。

郵局10月4日起接受民眾預約3天後領取紙本五倍券，並於10月12日起開放領券。中華郵政公司統計，至10月30日累積發放332萬8268份，到今天上午11點累積發放348萬4098份。其中今天上午8點30分至上午11點，郵局共發放15萬5830份。

中華郵政指出，今天起到明年4月30日，郵局發放五倍券進入第2個階段，民眾不必事先預約，可在郵局營業時間內帶健保卡直接領券；若是代領，必須帶代領者身分證及委託人健保卡。

中華郵政說明，綁數位及透過超商領取的紙本五倍券約1500多萬份，加上郵局已發放的紙本五倍券，總共已領取1900多萬份，約有300多萬人還未綁定也未領五倍券。明年4月30日前，都可到郵局直接領券。