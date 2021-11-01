尼龍66、聚酯、羽絨、扣配件等萬物皆漲，加上人力、運費成本增加，紡纖下游成衣廠從第四季陸續調漲報價；儒鴻(1476)、廣越(4438)、冠星-KY(4439)已從第四季開始，反映原物料價格上漲，陸續對下游品牌客戶提高訂單報價，並預期此波調漲將會延伸至明年第一季。

根據不同品牌客戶、各類產品別項，成衣業者統計下來，調漲的幅度從5％至1成不等。

儒鴻指出，從今年第三季的東南亞疫情，到缺櫃塞港、薪資調整、油價上漲，都對報價有促漲力道。而由於這波的原物料上漲趨勢還在持續，因此，成衣廠對客戶報價調漲的動作仍會繼續。

原油價格是否續漲，會是報價持續調整的一個主要指標；儒鴻認為，油價上漲對成衣主要原料的化纖產品一定會有齊漲的效力；另外，東南亞陸續解封、對整個市場供給恢復程度快慢，也會是影響報價的一個變數。

主要原料之一的羽絨，在這一年的漲幅超過5成，羽絨衣大廠廣越表示，報價是否調漲取決於市場。今年第三季，東南亞供應鏈缺貨、斷鏈，呈供不應求，加上原物料萬物皆漲，報價那有不漲的道理。

這次訂單報價上漲的幅幅，會因產項屬運動、休閒、奢侈等產品別而有不同；也會依各品牌客戶的需求度不一而有差異性的調幅。

廣越強調，在報價上漲的變數如原物料、航運、人工等還沒有明朗化前，訂單報價還會陸續依不同變數而繼續調整。預期，到明年的第一季，報價上漲的趨勢應不會變。