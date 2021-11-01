天氣不佳 美航周末取消逾1900航班 14:592021/11/01 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到天氣不佳、人力不足影響，美國航空（American Airlines）周末取消逾1900個航班。此情況亦凸顯疫情爆發一年半後，美國航空業雖因需求回溫已增加人手，但仍尚未恢復至過去水準。 美航營運長David Seymour上周六發布員工的備忘錄表示，周末的強風天氣引發問題，導致該公司起降繁忙的達拉斯機場到達率減緩，飛行人員與空服員未無法及時抵達，以致於航班取消數量大增。 《產業》SCFI上周跌幅0.4％ 美西線運價再創高 新聞透視》北京敲山震虎 對台施加壓力 #天氣不佳 #美航 #周末 #航班 #人力不足 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭街友占據河畔 影響親子使用 04:102021/11/01 地方新聞 貨櫃三雄 法人估全年賺逾 個股本 04:102021/11/01 財經要聞 《國際產業》人力短缺、天候不佳 美國航空3天取消1739個航班 14:152021/11/01 財經 拚觀光！金門「369送振興券、抽金牌」旅遊專案今天起跑 13:462021/11/01 生活 電動車產業CEO專班 明年春季加開一班 04:102021/11/01 產業特刊 《熱門族群》航空翱翔、長榮登百 航運股拉響炮 11:422021/11/01 財經 大陸推低碳 台商嘆代工獲利快沒了 04:102021/11/01 產業財經 KO榜風雲變色！《終極一班》首部曲最紅10人 美妝天后竟然也曾出演 09:292021/11/01 娛樂 理想雞丁混蛋調教 小魏學擺POSE秀性感 14:002021/11/01 娛樂 朱國珍》愛是信任與祝福 09:012021/11/01 生活 金門官民攜手 老兵召集令搶客 04:102021/11/01 地方新聞 財經熱門新聞 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 聯合國點名捐1600億救飢荒 馬斯克怒嗆：做到這件事就捐 - 財經 財報空窗期 散戶機會來了！3檔惦惦買守株待兔 - 財經 美股慘了！連大多頭都看衰 通膨、升息風暴同時炸開 - 財經 政大生1年狂翻1000萬 不藏私曝投資5心法：現在還躺著賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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