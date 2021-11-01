受到天氣不佳、人力不足影響，美國航空（American Airlines）周末取消逾1900個航班。此情況亦凸顯疫情爆發一年半後，美國航空業雖因需求回溫已增加人手，但仍尚未恢復至過去水準。

美航營運長David Seymour上周六發布員工的備忘錄表示，周末的強風天氣引發問題，導致該公司起降繁忙的達拉斯機場到達率減緩，飛行人員與空服員未無法及時抵達，以致於航班取消數量大增。