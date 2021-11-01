通膨議題熱，中央銀行總裁楊金龍在立法院財政委員會報告時，立委手持一碗泡麵出考題，目前一碗要多少？楊金龍答詢說：「我都是自己帶便當，沒在吃泡麵，但現在一碗應該是50～60元之間。」立委表示肯定指出，「這一碗59元」，總裁有在關注小市民的生活的負擔。

由於美國通膨壓力升高，立委直言，台灣有很多民生必需品也都在漲價，95無鉛汽油價格破31.7元，質詢台灣是否通膨也跟著美國升高？楊金龍答詢認為，台灣通膨還是穩定，而且容易受控，因為台灣跟美國的情況不一樣，美國因為塞港嚴重，物流卡住無法流通，但台灣物流暢通，加上物價穩定機制，明年通膨將回穩。

楊金龍說明，今年物價上漲，看似通膨升高，主要是因為國際油價大漲的影響，每桶原油價格來到85美元，但根據目前國際機構預測，明年平均價預測回落至75美元左右，反應在明年美國、歐元區、台灣的物價都會向下。但他也不諱言，「有些商品漲價之後，價格就回不去了」，例如小吃店的價格。根據過去經驗，泡麵漲價後，也一樣是回不去了。