中信金(2891)旗下台灣人壽致力數位創新領先，理賠服務積極運用保險科技，今（1）日正式推出「健檢金掃碼即領」理賠服務，保戶只要掃瞄專屬QR Code並輸入資料，受款銀行屬於eACH即匯銀行者，理賠金最快2分鐘即可入帳。

保險公司為鼓勵民眾注重身體健康，獎勵沒有理賠事故的保戶，常會在特定醫療險商品中提供無理賠回饋獎勵，只要在一定期間內沒有申請理賠，則會以健康檢查金、無理賠回饋保險金等項目給付理賠金；傳統作業上，保險公司通常將前述無理賠回饋獎勵於給付日前一個月寄發通知書給保戶，保戶需填寫相關申請資訊後，再以郵寄或傳真方式回覆保險公司，並於到期日才能領取無理賠回饋獎勵，整個申請、等待過程最久可達50天，相當費力耗時。

台灣人壽表示，「健檢金掃碼即領」理賠服務，為保戶收到通知書時，掃瞄內附專屬之QR Code並輸入受款資料，所申請受款銀行若有參加eACH（ACH圈存扣款系統，Enhanced Automated Clearing House）即匯機制的21家銀行，保戶最快2分鐘、最慢30分鐘內可獲得健康檢查保險金，其他則於次1個工作天內收到款項。

「健檢金掃碼即領」理賠服務，不僅讓保戶輕鬆完成申請，更改變過往保戶只能被動的等待保險公司給付的理賠方式，讓保戶全天候24小時想領就領，同時，也減少紙張用量與郵寄的碳排放量，更解決保戶三大痛點，第一、節省保戶辦理郵寄或傳真資料來往奔波的時間；第二、避免因健康檢查保險金金額小而未兌現支票，造成保戶權益損失；第三、不再耗時等待保險公司辦理理賠作業及郵寄、匯款時間，展現台灣人壽以行動響應節能減碳、實踐ESG及公平待客精神。