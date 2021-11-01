台灣外匯存底逐年攀升，今天上午立委林楚茵於財政委員會質詢時詢問楊金龍總裁，建議規劃活用外匯存底。央行總裁楊金龍表示，要不要成立主權基金是「政府」的職權，如果有相關規劃，需單獨立法，若有外匯的需求，央行外匯存底可以配合。

林楚茵表示，近年各國主權基金都有亮眼的表現，反觀台灣雖然外匯存底增加，卻只能維持穩定的盈餘收入。當台灣的外匯存底已經超過5000億美元之際，央行應該思考更積極使用外匯存底。例如馬來西亞、南韓、越南，都是透過外匯存底作為主權基金資金來源，台灣也應該考慮跟進。

央行總裁楊金龍表示，管理外匯存底有三大重點，一、維持可流動性，例如當外資大舉進出，可提供市場流動性；二、安全性，損失可否承受，目前都是投資3A級公債；三、在風險可以控制的範圍內增加國庫的收入。

針對主權基金的議題，楊金龍強調，要不要成立主權基金是「政府」的職權，如果有相關規劃，需單獨立法，若有外匯的需求，央行一定會配合。