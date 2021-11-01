不少人沒有自備水壺的習慣，因此瓶裝水就相當方便，不過網路上一直流傳「寶特瓶有塑化劑」、「瓶裝水喝多了會致癌」等資訊，對此毒理學專家招名威就在臉書發文，針對瓶裝水最被人詬病的3大點，一一解析釋疑。

招名威在臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」發文，點出瓶裝水最被人詬病的有幾件事情，第一件就是「塑膠微粒」，塑膠微粒是指長度小於5mm的塑膠碎片，它對人體健康風險危害很低，沒有確切證據證明會對人體造成影響，所以全球也未對食品中的塑膠微粒訂出管理規範。

儘管如此，塑膠微粒卻長存於環境當中，對於微生物、藻類等影響很大，它能透過空氣、地下水、海水及地表水，以直接或間接的方式進入食物循環中，並在生物體內累積，對環境的影響不容小覷。

第二件則是「寶特瓶是否含有塑化劑」，招名威介紹，塑化劑是一種增加材料柔軟性或使材料液化的添加劑，不過並不是每個塑膠製品都會使用，像是寶特瓶就沒有，塑化劑只會出現在PVC塑料裡，所以合法的寶特瓶不會添加塑化劑，但不能保證沒有其他的「環境荷爾蒙」，因此他也建議，還是要減少使用塑膠製品來盛裝食物或飲用水。

最後是「水中的物質是否致癌」，招名威認為會致癌的話，應該是水質本身有問題，含有很多致癌物雜質；另外，若是要喝水喝到死，也就是要達到半致死劑量（Median Lethal Dose，是有毒物質或輻射毒性的常用指標，其劑量能殺死一半的試驗總體），本身就是一件不容易的事情，「要喝到每公斤（體重）90公克的水，也就是60公斤成年人一次喝5.4公斤的水就有機會死亡」。

最後他也提醒大家，沒事可以多喝水，但多喝水不一定會沒事，所以平常喝水的時候還是要多加注意。