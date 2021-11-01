巴西科學博覽會10月31日早上5時舉辦線上頒獎典禮，嘉義縣私立協同高中學生林姵妤及台北市私立復興實驗高中學生盛爾葳的作品，分別獲得一等獎及三等獎，表現出色。

巴西科學博覽會為南美洲規模最為盛大的科學博覽會，今年因新冠疫情影響，採線上形式於10月26日至28日舉辦，國立台灣科學教育館自「2021台灣國際科學展覽會」選拔出盛爾葳及林姵妤兩人出賽。

今年巴西科學博覽會來自13個國家或地區共有304件作品、近600位學生參加，國外學生包括來自土耳其、烏克蘭等38件作品、約65位學生參與競賽，並在10月31日舉行頒獎典禮。

林姵妤的作品為《實驗室裡的飛行荷蘭人--複雜蜃景之探究》，獲行星、地球科學、數學及物理學科一等獎。本作品發展出模擬程式，協助實驗進行及驗證，為有趣的傳說延伸出更多科學的探索。

林姵妤以著名傳說「飛行荷蘭人」中的主要成因-複雜蜃景發想，探討介質折射率梯度變化與觀察者位置等變因，釐清複雜蜃景形成的條件，為解析光在複雜折射率介質中的行進，需控制高濃度糖水溶液的擴散，重建形成複雜蜃景的環境，並在側向紀錄光的行進軌跡，同時利用相機觀察置於水缸另一側的模型船，藉以觀察蜃景的形成與演化。

盛爾葳則以作品《以奈米錫奈米銦增益小分子團水製備及促進藥物傳輸效能探討》獲得生物化學及化學科三等獎。

盛爾葳在學習以熱蒸鍍法製備奈米顆粒的過程中，利用奈米顆粒「非定域電子」以及「表面電漿共振」的特性，成功設計能增加飲用水中小分子水比例的裝置，並利用拉曼光譜檢測水分子氫鍵的弱化情形，發現鎳、錫、銦奈米顆粒的產能竟然比價格昂貴的金、銀奈米顆粒高許多；同時將產出的小分子水應用在蘋果螺、水蘊草、及人類直腸癌細胞上，發現生長速率都提升了，甚至確實能促進藥物傳輸的效能。