丁噹嘴裡塞滿紅蘿蔔cos「123木頭人」娃娃。（相信音樂提供）

丁噹31日舉辦萬聖節直播派對與線上4萬名歌迷同歡，接受歌迷點歌，演唱〈你為什麼說謊〉、〈猜不透〉、〈手掌心〉、〈甩開〉等歌，還加碼演唱翻玩專輯裡的新作品〈約定〉獻給歌迷。既然是萬聖節，丁噹當然應景的扮演夯劇《魷魚遊戲》裡最火紅的角色之一「123木頭人」關卡裡的機器娃娃，和歌迷玩猜彈珠、椪糖圖案闖關遊戲，只要猜對的歌迷就能點歌。

丁噹曾在校園開唱時扮成小惡魔，也曾花費4個小時裝扮成小丑女。今年萬聖節直播party，她化身成「123木頭人」關卡裡的機器娃娃，為求逼真，她除了將臉塗白，還將紅蘿蔔切成丁塞滿兩頰，讓兩頰能像機器娃娃一樣圓潤，甚至在關節處還畫上機器人關節的連結點，因此當她以這身打扮走在路上和到健身房運動，無不引起路人關注。

丁噹除了即將展開「當我們再一起」livehouse二次巡巡迴演唱會，將到廣州、上海，北京等城市，也預告11月將推出歌迷期待己久的全新「90s華語金曲翻玩計畫」，繼〈煩〉、〈太傻〉之後，將釋出挑戰一系列逼哭回憶的華語熱門金曲，每一首經典歌曲都絕對佔領回憶的一席之地。