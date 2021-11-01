COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在全球奪走的人命即將突破500萬，遠比20世紀和21世紀多數其他病毒大流行病嚴重得多。

沒被COVID-19超越者已不多。根據一些估算，一次大戰後的西班牙流感在1918和1919年造成逾5000萬人喪命。即使如世界衛生組織（WHO）所言，COVID-19染疫死亡人數實際上是官方統計的2倍到3倍，依然比不上西班牙流感。

以下是法新社整理的比較數據：

● 21世紀的流行病

單以本世紀來說，COVID-19遠比其他病毒所致的流行病造成更多死亡。

2009年的H1N1新流感病毒，在官方紀錄上導致1萬8500人病故。醫學雜誌「刺胳針」（The Lancet）之後上修為15萬1700人到57萬5400人。

2002年到2003年，與COVID-19同為冠狀病毒引發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）從中國擴散到其他地方，這是冠狀病毒首度引發全球恐慌，造成774人病故。

● 流感大流行

COVID-19致死人數常被用來與季節性流感相比較。根據世衛組織數據，雖然季節性流感不常出現在新聞頭條，每年卻在全球造成約500萬例重症，其中29萬到65萬人死亡。

20世紀出現過兩次大規模非季節性流感大流行，一次是1957年到1958年的亞洲流感，一次是1968年到1970年的香港流感，根據事後估算，兩次各有約100萬人喪生。

西班牙流感則是迄今最嚴重的現代流行病，當時也是始於一種新病毒。根據2000年代公布的研究，西班牙流感在連續3波疫情中，造成5000萬人至1億人喪命，遠高於一次大戰中死去的1000萬人。

● 熱帶病毒

COVID-19致死人數也遠超過伊波拉出血熱病毒（Ebola）。這種病毒最早出現於1976年，上一波大流行於2018年8月至2020年6月，在剛果民主共和國奪走近2300條人命。

40年間，週期性的伊波拉疫情共造成約1萬5300人死亡，全數在非洲。

伊波拉的致死率比COVID-19高，染上後約半數不治。

但伊波拉的傳染力不如其他病毒引發的疾病，很大程度是因這種病毒不是藉由空氣傳播，而是透過直接且密切的接觸傳染。

其他熱帶病毒如透過病媒蚊傳播的登革熱也能致死。20年來，這種病毒造成的病例漸增，但每年只有數千人因此喪命。根據世衛組織數據，2015年有4032人死於登革熱。

● 愛滋病和肝炎

攻擊人體免疫系統的愛滋病自1980年以來，在全球奪走近3630萬條人命。目前並無針對愛滋病的有效疫苗，但若定期服用抗反轉錄病毒藥物，能有效阻止疾病惡化，並大幅降低傳染風險。

根據聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）資料，這種療法讓病故人數從2004年高峰期的170萬人減少到2020年的68萬人。

B型肝炎和C型肝炎病毒主要透過血液傳染，致死人數也不少，每年超過100萬人，通常在貧窮國家。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1101101