有些星座待人熱情，而且經常替別人著想，甚至能夠將自己的利益擺一旁，在工作上也是如此，《香港01》近日分享4個常為同事設想的星座，他們幾乎毫無私慾，願意把最好的留給身邊朋友。

1.牡羊座

牡羊座非常熱心腸，將助人視為快樂的事情，待人非常熱情，只要被牡羊座認定為朋友，對方的事也就是他們的事，而且牡羊座不喜歡麻煩他人，就算自己遇到問題，他們並不會向他人尋求幫助，反而將困擾埋在心裡，當下若看到朋友有難，牡羊座也會第一時間挺身而出，只要看到朋友開心，他們也會感到快樂。

2.金牛座

金牛座以「利他主義」方式待人，但他們吃軟不吃硬，對方若是欺人太甚，金牛座絕對不樂意提供幫助，另外，在很多事情上，金牛座不喜歡與人爭搶，無論利益的大小，而且他們很害怕爭搶與邀功的過程，只要自己沒有吃太大的虧，基本上就不是大問題，不會計較誰拿的比較多，自己是不是得到的比較少。

3.巨蟹座

巨蟹座非常重視家與安全，只要事情沒有危害到他們的家庭，巨蟹座基本上就不太會去計較，無論生活還是工作，巨蟹座通常都以別人方便為主，他們個性很溫柔，認為只要自己心存善念、多做好事，自己珍視的東西就會一直在身邊，因此在職場上，他們很樂於幫助同事，深受他人喜愛。

4.雙魚座

雙魚座個性溫柔，對同事或朋友抱著「有福同享」的理念，當他們獲得好處時，也會希望將這份喜悅分享給身旁的朋友，不僅如此，每當他們發現什麼美食或好物時，雙魚座總會第一時間向好友分享，若是能幫助到身邊的人，他們甚至會感到很自豪。