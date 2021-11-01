北市八大行業防疫指引。（取自中時新聞網直播）

台北市防疫記者會。(取自中時新聞網直播)

台北市防疫記者會

台北市KTV、電影院等八大場域將於明(2日)起可以脫下口罩飲食，還有集會活動、公共場域人流管制等等規範都會取消，至於八大行業也可以「有條件恢復營業」。至於最新的鬆綁措施，北市府提出最新說明。

關於北市八大行業鬆綁，條件是落實實聯制、員工打滿1劑疫苗滿14天並有3日內快篩或PCR陰性證明，且一定要先送復業申請以及擬定防疫計畫，計畫通過才能開張。北市府說明，舞場業、業電業、三溫暖業於11/1公告受理申請復業，現勘符合規定後，11/2起復業；酒吧業、酒家業、舞廳業、萬華茶室172家業者於11/9公告受理申請復業，現勘符合規定後，規劃11/16起(依中央公布)復業。除從業人員和場所需符合規定，顧客至少完成一劑疫苗滿14天。

媒體詢問「有要求顧客完成一劑疫苗，那要怎做把關？」副市長黃珊珊說明，員工一定要造冊，顧客現在有小黃卡或是健保快易通，會要求業者在門口就檢查，警察也會每天去臨檢，抽查發現狀況也會依法開罰。

另外，北市集會活動、公共場域人流管制都取消，跟認識的人打籃球無論室內或戶外，口罩都可以拿下，演唱會可以設置搖滾區、職棒入場人數不再受限、老人共餐恢復，婚禮也能照常舉辦。