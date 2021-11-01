警方出動Ｘ光機勘驗車比對陳嫌體內彈道。（程炳璋攝）

陳嫌大體被送上Ｘ光機勘驗車作彈道比對。（程炳璋攝）

從高雄逃亡藏身台南市小旅館的槍毒嫌犯陳彥佑，在房間床上與破門而入的警方相遇，被開16槍打成蜂窩，檢方1日解剖大體，陳母與陪同家屬到場不願表達意見，嫌犯身上留有17個彈孔，檢警為求慎重，出動法醫研究所X光機勘驗車停在解剖室外做彈道比對。

42歲陳嫌為高雄人，10月涉及1場警匪槍戰，打傷高雄市員警逃逸，透過友人接應，躲藏在台南市中西區平駕小旅館，被警方循線查知，暗中布署警力圍捕。

高雄市警方聯繫台南市保安大隊霹靂小組警力，10月31日凌晨零時許展開攻堅，台南市保大4名霹靂小組成員率先破門進入，看見陳嫌持槍正要自殺，喝令放下槍，但他不願就範，扣板機自殺不成，再將槍口朝警。

4名霹靂小組成員雖身穿防彈衣，手持防彈盾牌，見事發突然，其中3人隨即開槍，各開8槍、6槍與2槍，陳嫌當場斃命，身上留下17處彈孔，被打成蜂窩。

台南市資深警官分析槍戰過程，雖認為警方用槍時機點正確，只是開槍次數過多。陳嫌家屬1日在殯儀館解剖室外面對外界關心，全程低調，只稱彼此生活不同，因為身為家屬才來處理善後，希望不被打擾。

檢方為求慎重，罕見出動法務部法醫研究所X光機勘驗車在解剖室外，將大體送入掃描，比對留在陳嫌體內的子彈彈道，配合法醫進一步確認釐清每一處中槍點。

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