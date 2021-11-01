人生最後安息之地，能否有團聚機會？台中市議員冉齡軒1日質詢表示，東勢區納骨塔除館內放置個人塔位，仍需規畫家族、家庭、夫妻等塔位，節省空間，更利後代子孫祭拜。民政局長吳世瑋表示，規畫家族櫃位及夫妻櫃位部分，市府將做整體性通盤考量，以符合當地民情。

冉齡軒表示，爭取東勢區、新社區、石岡區等地方規畫新納骨塔，民政局終於拍板定案規畫建設東勢區納骨塔，除了要求館內放置個人塔位外，仍需規畫家族塔位、家庭塔位、夫妻位等櫃位，不但能節省空間，更利後代子孫祭拜。

冉齡軒也提到東勢殯儀館館內停車空間不足，民眾紛紛抱怨無停車的位子，因此停車場是目前最需要的部份，要求民政局將停車場預定地儘速將指標等告示牌做明顯一點，另外停車場內要鋪設完成，將凹凸不平的坑洞補平，並劃設停車格，以及引導停車的動線規畫。

針對建議館內放置個人塔位外，仍需規畫家族塔位、家庭塔位、夫妻位等櫃位，能節省空間，更利後代子孫祭拜。

民政局長吳世瑋表示，東勢區第1公墓新建納骨塔，將提供使用年限屆滿之墓基撿骨存放，促進用地有效利用，並配合公墓整體規畫，進行周邊植栽綠美化，以達到公墓公園化及墓政現代化之目標，並提升生命人文意象。

吳世瑋指出，新建工程透過與周邊道路、綠地及東勢殯儀館銜接形成生命紀念園區，搭配景觀植栽設計，將可消除傳統殯葬設施帶給人陰冷的氛圍，營造舒適放鬆的緬懷先人環境

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針對規畫家族櫃位及夫妻櫃位部分，市府將做整體性通盤考量，以符合當地民情。