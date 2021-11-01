將來銀行再有吹哨者爆料。國民黨籍立委費鴻泰今日在財委會上爆料，吹哨者檢舉將來銀行的帳務不平衡，但該行總經理許柏林指示不只一位資訊部門員工，要求把不平衡的對帳資料刪除，對此金管會主委黃天牧表示將徹查追究原因。

向金管會申請純網銀執照的三家業者裡，只剩將來銀行尚未開業，對此黃天牧原本在今日重申，順利的話應該會在今年底前完成開業，不過吹哨者此時再度爆料，為將來銀行年底前能否順利開業帶來新的不確定性。

銀行局長莊琇媛在答詢時指出，10月24日金管會再度派員檢查的結果還算順利，但接著費鴻泰在質詢時即引述爆料情節指出，將來銀行目前有兩套電腦系統，一是PROD，另一個是EOAT，後者的帳目始終不能擺平，也就是碰到所謂的「帳目不平衡」問題，特別是金融debit卡在分行和總行的驗證出現不一樣的情況。

費鴻泰再進而指出，另外包括客戶系統也會造成APP閃退，但這些問題，總經理許柏林不要寫在問題單上，同時對於金管會上月24日派人去將來銀行檢查，也交待資訊部門員工要刪除所有的帳目不平衡的測試資料，不要讓金管會查到細節。

費鴻泰質疑總經理的適任性，以及當初派任的責任歸屬，對此財長蘇建榮在答詢時表示，人選是中華電信徵詢財政部意見，由財政部推薦，但是派任則是由中華電信遴選出來，黃天牧則表示，金管會將進行徹查。