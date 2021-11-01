在經歷18個月的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制措施後，泰國觀光業今天重新啟動，海外遊客紛紛開始湧入首都曼谷和度假島嶼普吉島。

疫情重創仰賴觀光業的泰國經濟，由於入境旅客減少逾80%，泰國去年觀光業出現1997年亞洲金融危機以來最差表現。

路透社報導，泰國政府尋求振興遭疫情摧殘的觀光業經濟，已允許超過60個國家已接種疫苗的遊客入境，包括美國與中國。

曼谷蘇凡納布（Suvarnabhumi）機場和普吉島國際航站今天早上率先迎接遊客，他們多來自歐洲，機場人員穿著個人防護裝備來處理遊客文件。

負責管理泰國國際航站的泰國機場公司（Airports of Thailand）表示，預料曼谷蘇凡納布機場今天將迎接3萬名乘客。

依據新的全國計畫，入境旅客頭一天晚上必須在政府許可的旅館過夜，且需採檢COVID-19呈陰性，才能自由穿梭泰國境內其他地方。

根據法新社報導，疫情的衝擊已對餐廳到運輸等各行各業產生影響；疫情爆發前，觀光業占泰國GDP約12%，首都曼谷是全球最多遊客造訪的城市。疫情危機讓泰國失去約300萬個和觀光業相關的工作，1年營收估計損失500億美元。

當局預期明年將有1000萬至1500萬名遊客回流，營收預估將超過300億美元。

不過，業界內部人士就沒那麼樂觀，特別是主要客源、區域巨頭中國仍要求返國者必須執行嚴格的隔離檢疫計畫。

泰國目前一天仍記錄約1萬起COVID-19病例，且僅約4成人口完整接種2劑疫苗。