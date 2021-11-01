台股今(1日)開高震盪，開盤即站上萬七大關，中小型電子股獲資金挹注持續上演作夢行情，終場加權指數收在17068.24點，上漲80.83點，成交值3254億元，三大法人合計賣超29.78億元。

三大法人買賣超情況，外資及陸資(不含外資自營商)賣超31.96億元，是連續3個交易日賣超，投信賣超0.96億元，自營商買超(合計)3.14億元，其中自營商(自行買賣)賣超2.1億元，自營商(避險)買超5.25億元。

受美股上周五(29日)道瓊、標普、那斯達克3大指數集體創新高激勵，台股開盤上漲34.36點，以17021.77點開出，指數一度上漲132點，台積電開盤漲1元，以591元開出，盤中最高來到593元，最後收平盤590元；聯發科開盤上漲12元，以925元開出，漲逾1%，終場收在922元；聯電持續有賣單調節，開高走低，終場收57.4元，跌幅0.69%；獲法人青睞的元宇宙、太陽能、電動車概念股，依然是盤面焦點。

貨櫃三雄早盤強勢走高，長榮、陽明都一度重返百元價位，後漲勢收斂，長榮收在100.5元，漲幅1.01%，陽明收在98元，漲幅1.55%，萬海則翻黑收在158.5元，跌幅0.94%。

傳產族群今日以水泥股走勢較弱，鋼鐵、紡織股開高走低；金融股同樣呈現開高走低走勢，國泰金、富邦金都收黑，富邦金董事長蔡明興再請假一周，職務由台北富邦銀行董事長陳聖德代理，收盤小跌0.5元，收在73.1元，跌幅0.68%。