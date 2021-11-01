52歲女星葉全真早年拍過性感寫真，後來從電影圈轉戰八點檔，美豔外型和逼真演技圈粉無數，近期秋意漸濃，她在社群平台上傳泡溫泉的照片，真實狀態完全看不出實際年紀。

葉全真最近在偶像劇《戀愛是科學》飾演事業有成、條件好的「三高女」，趁著戲劇殺青，好好泡溫泉放鬆一下，31日上午發文表示：「微涼，微雨～如幻似畫的港邊，懷舊風情的泉池，彷彿錯置的時代……暖暖的湯，紅紅的臉，微笑浮現～」照片中，葉全真上半身激裸入鏡，舒適的泡在石湯溫泉中，頭上頂著一條毛巾，素顏的肌膚看起來無瑕，微微透出泡湯後的紅潤氣色，讓網友看得留言狂讚：「我們的女神去泡湯了還是那麼美」、「姐姐太性感了」、「美人配美景，絕配耶」女星李新還搞笑地說：「讓一下，我也進去！」王瑞霞也跟著一起開玩笑：「嘿 等等我...」把葉全真逗樂了，回了5個笑到彎腰的表情貼圖。

葉全真曾談過幾段戀愛，但都無緣走到婚姻，最近為戲《戀愛是科學》披婚紗，卻直呼對婚紗完全沒有憧憬，現在選擇戀愛對象的條件也和以前不同，認為相處上能彼此感覺自在最重要，不需要再為彼此去配合對方。葉全真表示若真遇到對的人，即使要她離開五光十色的舞台，和對方到鄉下過簡單田園生活也願意，「返璞歸真不會是一件夢幻的事，需要2人有深刻的理解，一同成熟的面對，這是我夢想的境界」。