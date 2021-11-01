效力印地安人隊的台灣好手張育成1日頂著全新爆炸頭髮型現身返台記者會，分享今年打球心路歷程及在球季中歷經低潮再反彈，他指出關鍵點就在於「心態」，加上信仰與家人是陪伴，成為他最大的力量，他也希望透過自己的好表現，讓更多喜歡棒球的人心態更堅強、更開心地走自己的棒球路。

張育成本季共出賽89場揮出54支安打，其中包含9支全壘打、貢獻39分打點，本季安打、全壘打及打點都締造台將大聯盟新高，「我覺得這只是個過程，因為，這才剛開始，球季還有很多年，我希望這些紀錄可以去影響到喜歡棒球的小學生，不管他們往後要走什麼路，心情可以堅強、開心地走這條路。」

張育成在春訓打擊率2成82，敲11支安打有4發全壘打，好成績也讓他搶進開幕戰先發名單，成為台灣野手第1人、史上第3人，他透露，自己是在春訓尾聲時，在做操時接到總教練法蘭柯納（Terry Francona）可能在開幕戰先發的通知，「接到通知的當下、整天都很開心，很感謝球隊都很相信我，看到我在春訓有好表現。」

不過球季正式開打，張育成沒能延續好手感，一度陷入低潮，直到球季中後段重返大聯盟時，於8月底的主場賽事中，成為台灣首位在大聯盟在3場出賽開轟的選手。張育成坦言，賽季中難免會有高低潮，但如何轉換，心情是最大關鍵，「那時其實我覺得自己已經快不行了，還好那時候老婆也提早來美國陪我，跟她聊了很多，也透過信仰，讓自己的心靜下來，有了老婆與神的陪伴，讓我的心變得更堅強。」

今年在3A、大聯盟浮沉，張育成希望明年自己能夠站穩大聯盟，「每年我都會學到不同的東西，今年是學到打不好時如何轉換心情，讓自己保持開心，雖然很難，另外就是保持身體健康，留在大聯盟並繳出好的表現。」