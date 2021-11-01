栽種桑葚的農民許宏賓去年製作桑葚茶，花費許多時間未成功，後來尋求加值中心協助，2周就製作出樣本。(林欣儀攝)

為幫助農民增加收益，國立中興大學去年成立農產加值中心，今天更攜手農業試驗所、改良場等5個單位，共同成立「農產加值打樣中心中區聯盟」，透過設備、技術及人才培訓等方式，達到資源共享與交流。栽種桑葚的農民許宏賓去年即接受興大輔導，大呼加值中心成效相當好。

包括中興大學、農業試驗所、苗栗區農業改良場、台中區農業改良場及茶業改良場共同簽約，成立「農產加值打樣中心中區聯盟」，未來將強化農產品初級加工服務，提供農民加工品打樣、試量產測試等，並希望透過聯盟鏈結資源、提供農民一站式服務。

農委會副主委黃金城表示，因過去台灣法令規範初級加工必須設置工廠，農民們想要自行製作加工品有相當困難，而許多農產品當天在市場無法全部銷售，就會出現浪費的情況，以菲律賓的情況來說，每年生產的農產品約有1／3都浪費了，為此，東南亞國家也強烈希望台灣協助開發農產初級加工設備。

黃金城說，農委會去年起積極推動，除與興大合作建置農產加值打樣中心，也頒布《農產初級加工場管理辦法》，注入更多量能、輔導農民自行開發加工農產品，頗有成效。

許宏賓說，他之前嘗試製作桑葚茶，但因缺乏完整的相關知識，只能上網搜尋資料，花費了大半年時間仍未成功，後來尋求興大農產加值中心協助，前後不到2周時間就成功製作出桑葚茶樣品，不到效率高，且節省許多成本支出。