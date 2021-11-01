高雄海洋文化及流行音樂中心昨（31日）開幕，文化部長李永得宣布，不只金音獎在高雄舉辦，明年金曲獎也將移師高雄，距離上次已經睽違16年之久，美女主播許貴雅也曬出當年到金曲獎現場採訪的照片，其中一張與金曲歌王黃立行的合照，只見他的表情成為亮點，對此，許貴雅也道出背後真相。

文化部長李永得宣布明年金曲獎移師高雄舉辦，讓美女主播許貴雅興奮不已，發文表示：「金曲獎上一次在高雄已經16年前，明年終於又要在高雄舉辦」，接著翻出16年前採訪金曲獎的舊照，直呼：「當年的地方菜鳥記者，超級興奮可以採訪盛會，還傻呼呼的瞪著高跟鞋，看著各路明星往自己走來，迷妹超嗨」，接著強調從當年高雄中正文化中心，改到高雄海音中心舉行，根本是「設備大進化」。

許貴雅除了曬出星光大道紅毯照之外，還曬出當年入圍最佳重唱組合的動力火車和S.H.E合照，此外，和當年奪下「金曲歌王」黃立行的合照也隨之曝光，只見她把頭靠在黃立行臉頰上，對方則露出略為尷尬的神情，讓前主播白喬茵留言：「什麼鬼，男主角這個表情」，她則搞笑回應：「他自己要嘟過來聞我的頭皮的喔。」

當年黃立行雖奪下金曲歌王，不過領獎時卻發生烏龍事件，當時頒獎人莫文蔚用頗不標準的國語說出：「本屆最受歡迎男歌手是王（黃）立行」，讓全場粉絲都興奮尖叫起來，當時黃立行也以為是王力宏得獎，還起身為他鼓掌，沒想到王力宏上台領獎時，才發現得獎者並非自己，讓當下場面尷尬到了極點。